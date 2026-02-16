В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина





рассказали в областном УГИБДД. «Прибывшими на место экстренными службами установлено, что водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 февраля, примерно в 12:35 в Екатеринбурге возле дома № 12 на улице Зелёный остров с дороги съехал Hyundai Solaris. За рулём был 77-летний водитель, скончавшийся на месте ДТП.Погиб ли мужчина до того, как съехал с дороги, или после, установит экспертиза.Госавтоинспекторы призывают отказываться от вождения при плохом самочувствии и напоминают о пункте 2.7 ПДД, согласно которому управление транспортом в болезненном или утомлённом состоянии недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+