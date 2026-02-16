Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за рулём Hyundai Solaris скончался 77-летний мужчина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 19 февраля, примерно в 12:35 в Екатеринбурге возле дома № 12 на улице Зелёный остров с дороги съехал Hyundai Solaris. За рулём был 77-летний водитель, скончавшийся на месте ДТП.
Погиб ли мужчина до того, как съехал с дороги, или после, установит экспертиза.
Госавтоинспекторы призывают отказываться от вождения при плохом самочувствии и напоминают о пункте 2.7 ПДД, согласно которому управление транспортом в болезненном или утомлённом состоянии недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Прибывшими на место экстренными службами установлено, что водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Погиб ли мужчина до того, как съехал с дороги, или после, установит экспертиза.
Госавтоинспекторы призывают отказываться от вождения при плохом самочувствии и напоминают о пункте 2.7 ПДД, согласно которому управление транспортом в болезненном или утомлённом состоянии недопустимо. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Полевском районе Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
19 февраля 2026
19 февраля 2026