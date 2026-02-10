Возрастное ограничение 18+
В Лесном осудили четырёх молодых людей за обман на портале для поиска попутчиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 февраля 2026 года, в Лесном к реальным и условным срокам приговорили четырёх молодых людей, которые занимались обманом на платформе для поиска попутчиков.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённые размещали объявления о поездках, которые на самом деле не планировались, после чего убеждали потерпевших оплачивать их через поддельный сайт, замаскированный под платёжный шлюз платформы.
Суд признал всех виновными в краже с банковского счёта организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и назначил организатору 6 лет в исправительной колонии общего режима, а его подельникам – от 3 до 3,5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 2,5 лет. Также судья постановил конфисковать в доход государства технику, с помощью которой они обманывали попутчиков.
Отмечается, что несколько лиц, вместе с которыми осуждённые занимались обманом, установить не удалось. Материалы против них выделили в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённые размещали объявления о поездках, которые на самом деле не планировались, после чего убеждали потерпевших оплачивать их через поддельный сайт, замаскированный под платёжный шлюз платформы.
«В результате преступных действий осуждённых 28 потерпевшим причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 538 тысяч рублей»,
– сообщили в ведомстве.
Суд признал всех виновными в краже с банковского счёта организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и назначил организатору 6 лет в исправительной колонии общего режима, а его подельникам – от 3 до 3,5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 2,5 лет. Также судья постановил конфисковать в доход государства технику, с помощью которой они обманывали попутчиков.
Отмечается, что несколько лиц, вместе с которыми осуждённые занимались обманом, установить не удалось. Материалы против них выделили в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
18 февраля 2026
18 февраля 2026