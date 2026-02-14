Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге начали судить новоуральца, обвиняемого в убийстве сына
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде приступили к рассмотрению дела молодого отца из Новоуральска, которого обвиняют в убийстве двухмесячного сына 21 октября 2025 года.
По версии следствия, 25-летний отец разозлился на ребёнка из-за того, что тот плакал, и стал бить его. Впоследствии ребёнок скончался от отёка мозга.
Сообщается, что молодой человек не признаёт свою вину в полном объёме. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сегодня в судебном заседании были допрошены свидетели со стороны обвинения. Следующее судебное заседание назначено на 25 февраля на 11 часов»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
