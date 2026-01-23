Возрастное ограничение 18+
Свердловские хозяйства рискуют закрыться на фоне низких закупочных цен на сырое молоко
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за снижения закупочных цен перед производителями сырого молока возникла перспектива закрытия в Свердловской области. Об этом уральскому «Коммерсанту» заявил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Урал» Александр Быков.
С ноября стоимость одного литра молока снизилась с 42 до 37 рублей. По словам Быкова, свердловские хозяйства брали кредиты и оформляли лизинги, рассчитывая на прибыль, которую могли получить с продажи сырья, но из-за снижения закупочных цен им стало тяжело справляться. Кроме того, в ближайшее время производителям сырого молока будет нужно закупать удобрение, семена, горюче-смазочные материалы (ГСМ) к посевной, но средств у них будет меньше, чем они рассчитывали.
Отмечается, что закупочные цены на молоко упали по всей стране – свердловские молочники не стали исключением. Среди причин такого явления хозяйства называют снижения спроса и укрепление рубля, что тоже повлияло на снижение экспорта и рост импортных поставок.
Ранее издание «ЕАН» обратило внимание на то, что в магазинах Свердловской области выросли цены на молоко жирности 2,5-3,2%, несмотря на снижение закупочных цен у производителей.
Ранее издание «ЕАН» обратило внимание на то, что в магазинах Свердловской области выросли цены на молоко жирности 2,5-3,2%, несмотря на снижение закупочных цен у производителей.
