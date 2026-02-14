Свердловчанам вернули десятки миллионов за бракованные покупки и спорные услуги

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В 2025 году консультационные пункты по защите прав потребителей помогли жителям Свердловской области добиться возврата почти 50 млн рублей от продавцов и поставщиков услуг. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора.За год специалисты дали 19,6 тысячи консультаций. Чаще всего люди обращались по телефону – более 10 тысяч раз, ещё 7,4 тысячи консультаций прошли на личном приёме. Остальные обращения поступали письменно или по электронной почте.Больше трети жалоб касались покупки непродовольственных товаров, включая онлайн-заказы.На втором месте оказались проблемы с жилищно-коммунальными услугами, затем бытовые услуги, связь, финансовые вопросы и продажа продуктов.Для защиты прав потребителей специалисты подготовили более тысячи претензий продавцам. Добровольно компании выплатили по ним свыше 18,5 млн рублей. Ещё более 30 млн рублей удалось взыскать через суды по подготовленным искам. Мероприятие для возрастной категории 18+