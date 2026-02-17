Возрастное ограничение 18+
Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
Фото: прокуратура Свердловской области
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Чащина приговорила Романа Штадлера, стрелявшего у бара «Молодость», к двум годам колонии-поселения по делу о хулиганстве. Сам Штадлер вину не признал.
История получила огласку после публикации видео, на котором мужчина у бара стреляет в воздух из предмета, похожего на пистолет. Ролик распространили активисты «Русской общины», заметившие в кадре храм Большой Златоуст через дорогу.
В суде Штадлер объяснял, что не собирался нарушать закон и хотел лишь запустить салют, чтобы «поднять настроение горожанам». Он просил оправдать его и настаивал, что уголовного преступления не совершал.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области добавили, что потерпевшим по делу признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела – указывается, что он испугался. Этот автомобилист появился спустя несколько месяцев после возбуждения дела и дал показания против Романа Штадлера.
Напомним, что инцидент произошёл ещё в 2023 году, но дело возбудили только в марте 2025 года после публикации видео. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении»,
– сообщили в областной прокуратуре.
История получила огласку после публикации видео, на котором мужчина у бара стреляет в воздух из предмета, похожего на пистолет. Ролик распространили активисты «Русской общины», заметившие в кадре храм Большой Златоуст через дорогу.
В суде Штадлер объяснял, что не собирался нарушать закон и хотел лишь запустить салют, чтобы «поднять настроение горожанам». Он просил оправдать его и настаивал, что уголовного преступления не совершал.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области добавили, что потерпевшим по делу признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела – указывается, что он испугался. Этот автомобилист появился спустя несколько месяцев после возбуждения дела и дал показания против Романа Штадлера.
Напомним, что инцидент произошёл ещё в 2023 году, но дело возбудили только в марте 2025 года после публикации видео. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокурор запросил 4 года колонии екатеринбуржцу по делу о стрельбе после публикации «Русской общины»
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
10 февраля 2026
10 февраля 2026
Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
10 февраля 2026
10 февраля 2026