Трое поваров из Свердловской области попали в новый сезон шоу Ивлева на федеральном телеканале

Три молодых повара из Свердловской области стали участниками второго сезона кулинарного реалити «Молодые ножи. Новая кровь», который выходит на телеканале «Пятница!». Премьера выпуска с их участием запланирована на 18 февраля.В проекте снимаются 18-летний Виктор Щеглов из села Черданцево, 19-летняя Сабрина Инькова из Екатеринбурга и 19-летний Арсений Корюков из Каменска-Уральского. Как уточняют организаторы, все трое уже работают в сфере общепита: Щеглов — повар, Инькова пришла на кухню после работы официанткой и ради ресторана оставила учебу, а Корюков начал работать в заведениях ещё подростком, разрабатывает авторские блюда и мечтает открыть собственный бар.По правилам проекта, участникам предстоит пройти несколько испытаний, чтобы попасть в телевизионный кулинарный колледж Константина Ивлева. Среди заданий — приготовление блюда из случайных продуктов, дегустация ингредиентов вслепую и решение кулинарных задач. Помогать шефу в проекте будут наставники Илья Захаров и Анастасия Костюренко.В каждом выпуске шоу будет выбывать один участник, а победителю обещают денежный приз и работу в ресторане Birch в Дубае. Мероприятие для возрастной категории 18+