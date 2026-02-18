Возрастное ограничение 18+
Дело о гибели подростка во время занятий в бассейне Полевского вернули прокурору
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд вернул прокурору дело о гибели подростка в бассейне Полевского после обжалования приговора адвокатами осуждённых и апелляции прокурора.
Напомним, трагедия произошла 14 ноября 2023 года. Руку подростка затянуло в сливное отверстие, и он не смог всплыть и захлебнулся.
Полевской городской суд признал виновными в его гибели тренера Марину Васильеву за то, что она оставила группу без присмотра, и руководителя физкультурно-оздоровительного комплекса Вячеслава Мамочкина за отсутствие в штате инструктора-методиста. Васильеву приговорили к 2 годам принудительных работ, а Мамочкина — к 2 годам условно со штрафом в 200 тысяч рублей.
Адвокаты осуждённых обжаловали решение суда, также апелляционное представление подал прокурор.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор и на основании статьи 237 УПК РФ вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
