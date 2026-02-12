Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургское предприятие выплатило зарплаты на 1,5 миллиона рублей после прокурорского нагоняя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местное предприятие погасило перед своими сотрудниками задолженность по зарплате на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, долг перед работниками копился с ноября 2024 года, но после прокурорской проверки руководитель получил от надзорного ведомства представление об устранении нарушений закона и выплатил деньги.
«После вмешательства надзорного ведомства задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками предприятия погашена в полном объеме»,
– подтвердили в ведомстве.
