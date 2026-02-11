Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до 10 мая будут закрывать движение по мосту на Комсомольской
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге с 20 февраля по 10 мая три дня в неделю будут закрывать мост на Комсомольской.
Как сообщается на официальном городском портале, специалисты ООО «АльмакорГруп» еженедельно будут вводить ограничения на движение в ночное время – с 23.00 до 06.00 – по пятницам, субботам и воскресениям.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.
Напомним, на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта продолжается строительство транспортной развязки.
Проверить информацию о перекрытии можно на информационной карте. Мероприятие для возрастной категории 18+
