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Киосков и павильонов меньше, нестационарной торговли – больше. Промежуточные итоги реформы НТО в Екатеринбурге

Странные проявления «реформы Ноженко»

12.22 Пятница, 23 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Вечерние ведомости продолжают следить за реализацией «реформы Ноженко» в сфере нестационарной торговли Екатеринбурга. Как нам стало известно, объезд нестационарных торговых объектов, за которым наш корреспондент случайно застал Дмитрия Ноженко на прошлой неделе, имеет системный характер – вице-мэр регулярно объезжает места сосредоточения НТО, но об их итогах мэрия не отчитывается, каких-либо релизов не рассылает.

О том, как обстоит дело с нестационарной торговлей в самом центре Екатеринбурга, мы рассказали в этом материале, сейчас мы решили посмотреть, что происходит с НТО вдали от центра города.

Единственные два района Екатеринбурга, которые не затрагивают исторический центр города – Орджоникидзевский и Чкаловский (не считая новосозданного Академического района, но с ним особая история, в том числе и с НТО – поскольку в районе практически нет муниципальных земель).

Корреспондент Вечерних ведомостей съездил в Орджоникидзевский и Чкаловский районы и своими глазами увидел, что из себя представлят нестационарная торговля в них.

Первый пункт – трамвайное кольцо «Эльмаш» на улице Баумана на Эльмаше. Весной этого года мы узнали, что НТО, которые располагаются на этом кольце, не указаны в схеме. Но стоят при этом законно – поскольку оформлены как временные ярмарки. Правда, временность их относительная – ярмарки, согласно постановлению администрации, длятся с 1 января по 31 декабря, то есть 365 дней в году.


Фото: Вечерние ведомости


В августе ярмарка разрослась ещё больше — захватив и прилегающие улицы.


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


Внешний вид ярмарок оставляет желать лучшего. Если сравнивать с Пермью, в которую ездил Ноженко для обмена опытом, это сравнение будет не в пользу Екатеринбурга.


Справедливости ради надо отметить, что НТО, расположенные в Схеме, на том же Эльмаше выглядят куда более презентабельно.


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


В Чкаловском районе нестационарная торговля тоже выглядит хаотично. Яркий пример – ещё одно трамвайное кольцо, «Вторчермет» на улице Санаторной. И снова здесь те самые круглогодичные «ярмарки».


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


«Классические» павильоны, находящиеся в Схеме НТО, в Чкаловском районе опять же имеют куда более опрятный внешний вид:


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости


Исходя из увиденного можно сделать вывод, что если администрация Екатеринбурга и ставит целью приведение нестационарной торговли к подобающему виду, то пока это получается сделать только за счёт НТО, размещённых в Схеме. При этом увеличивающееся количество ярмарок (с начала года их число возросло с 57 до 106), можно сказать, перечёркивает эту работу – поскольку в городе создаются всё новые торговые объекты, внешний вид которых не регламентирован и напоминает торговые объекты из 1990-х годов. При этом ещё одним следствием «реформы Ноженко», вызванным сокращением числа мест в Схеме НТО, является уход предпринимателей в «серую зону» и на земли третьих лиц (в основном, это земельные участки многоквартирных домов), на которых у городской администрации куда меньше рычагов воздействия. И это следствие как минимум ставит под сомнение вторую заявленную цель реформы НТО – увеличение поступлений в городской бюджет. Поскольку предприниматели, чьих объектов нет в Схеме, не отчисляют городу арендные платежи.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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12:22 Киосков и павильонов меньше, нестационарной торговли – больше. Промежуточные итоги реформы НТО в Екатеринбурге
11:55 Прокуратура начала проверку по поводу ДТП с автобусом в Екатеринбурге
11:32 Подземный паркинг на Радищева в Екатеринбурге превратился в «автомойку»
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10:29 Тавдинец взыскал компенсацию за незаконно составленный сотрудниками ГИБДД протокол
09:45 В Екатеринбурге Chevrolet столкнулась с автобусом
09:31 Екатеринбурженка отдала пять тысяч за якобы заказанный её дочерью мёд
22:08 Общественный совет посёлка Ключевск оказался слишком закрытым от общества
20:40 Молодого екатеринбуржского «ботаника» лишили свободы условно
20:02 Свердловский облсуд поставил точку в деле о незаконном микрокредитовании
19:20 Музей Андеграунда пригласил художников расписать головы посреди Екатеринбурга
18:42 В Екатеринбурге резко вырос спрос на аниматоров
17:29 Три человека пострадали в ДТП на перекрёстке Восточная – Большакова в Екатеринбурге
17:06 Сбежавшего из ивдельской колонии-поселения осуждённого поймали
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