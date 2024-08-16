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Киосков и павильонов меньше, нестационарной торговли – больше. Промежуточные итоги реформы НТО в Екатеринбурге
Странные проявления «реформы Ноженко»
Фото: Вечерние ведомости
Вечерние ведомости продолжают следить за реализацией «реформы Ноженко» в сфере нестационарной торговли Екатеринбурга. Как нам стало известно, объезд нестационарных торговых объектов, за которым наш корреспондент случайно застал Дмитрия Ноженко на прошлой неделе, имеет системный характер – вице-мэр регулярно объезжает места сосредоточения НТО, но об их итогах мэрия не отчитывается, каких-либо релизов не рассылает.
О том, как обстоит дело с нестационарной торговлей в самом центре Екатеринбурга, мы рассказали в этом материале, сейчас мы решили посмотреть, что происходит с НТО вдали от центра города.
Единственные два района Екатеринбурга, которые не затрагивают исторический центр города – Орджоникидзевский и Чкаловский (не считая новосозданного Академического района, но с ним особая история, в том числе и с НТО – поскольку в районе практически нет муниципальных земель).
Корреспондент Вечерних ведомостей съездил в Орджоникидзевский и Чкаловский районы и своими глазами увидел, что из себя представлят нестационарная торговля в них.
Первый пункт – трамвайное кольцо «Эльмаш» на улице Баумана на Эльмаше. Весной этого года мы узнали, что НТО, которые располагаются на этом кольце, не указаны в схеме. Но стоят при этом законно – поскольку оформлены как временные ярмарки. Правда, временность их относительная – ярмарки, согласно постановлению администрации, длятся с 1 января по 31 декабря, то есть 365 дней в году.
В августе ярмарка разрослась ещё больше — захватив и прилегающие улицы.
Внешний вид ярмарок оставляет желать лучшего. Если сравнивать с Пермью, в которую ездил Ноженко для обмена опытом, это сравнение будет не в пользу Екатеринбурга.
Справедливости ради надо отметить, что НТО, расположенные в Схеме, на том же Эльмаше выглядят куда более презентабельно.
В Чкаловском районе нестационарная торговля тоже выглядит хаотично. Яркий пример – ещё одно трамвайное кольцо, «Вторчермет» на улице Санаторной. И снова здесь те самые круглогодичные «ярмарки».
«Классические» павильоны, находящиеся в Схеме НТО, в Чкаловском районе опять же имеют куда более опрятный внешний вид:
Исходя из увиденного можно сделать вывод, что если администрация Екатеринбурга и ставит целью приведение нестационарной торговли к подобающему виду, то пока это получается сделать только за счёт НТО, размещённых в Схеме. При этом увеличивающееся количество ярмарок (с начала года их число возросло с 57 до 106), можно сказать, перечёркивает эту работу – поскольку в городе создаются всё новые торговые объекты, внешний вид которых не регламентирован и напоминает торговые объекты из 1990-х годов. При этом ещё одним следствием «реформы Ноженко», вызванным сокращением числа мест в Схеме НТО, является уход предпринимателей в «серую зону» и на земли третьих лиц (в основном, это земельные участки многоквартирных домов), на которых у городской администрации куда меньше рычагов воздействия. И это следствие как минимум ставит под сомнение вторую заявленную цель реформы НТО – увеличение поступлений в городской бюджет. Поскольку предприниматели, чьих объектов нет в Схеме, не отчисляют городу арендные платежи.
О том, как обстоит дело с нестационарной торговлей в самом центре Екатеринбурга, мы рассказали в этом материале, сейчас мы решили посмотреть, что происходит с НТО вдали от центра города.
Единственные два района Екатеринбурга, которые не затрагивают исторический центр города – Орджоникидзевский и Чкаловский (не считая новосозданного Академического района, но с ним особая история, в том числе и с НТО – поскольку в районе практически нет муниципальных земель).
Корреспондент Вечерних ведомостей съездил в Орджоникидзевский и Чкаловский районы и своими глазами увидел, что из себя представлят нестационарная торговля в них.
Первый пункт – трамвайное кольцо «Эльмаш» на улице Баумана на Эльмаше. Весной этого года мы узнали, что НТО, которые располагаются на этом кольце, не указаны в схеме. Но стоят при этом законно – поскольку оформлены как временные ярмарки. Правда, временность их относительная – ярмарки, согласно постановлению администрации, длятся с 1 января по 31 декабря, то есть 365 дней в году.
Фото: Вечерние ведомости
В августе ярмарка разрослась ещё больше — захватив и прилегающие улицы.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Внешний вид ярмарок оставляет желать лучшего. Если сравнивать с Пермью, в которую ездил Ноженко для обмена опытом, это сравнение будет не в пользу Екатеринбурга.
Справедливости ради надо отметить, что НТО, расположенные в Схеме, на том же Эльмаше выглядят куда более презентабельно.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
В Чкаловском районе нестационарная торговля тоже выглядит хаотично. Яркий пример – ещё одно трамвайное кольцо, «Вторчермет» на улице Санаторной. И снова здесь те самые круглогодичные «ярмарки».
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
«Классические» павильоны, находящиеся в Схеме НТО, в Чкаловском районе опять же имеют куда более опрятный внешний вид:
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Исходя из увиденного можно сделать вывод, что если администрация Екатеринбурга и ставит целью приведение нестационарной торговли к подобающему виду, то пока это получается сделать только за счёт НТО, размещённых в Схеме. При этом увеличивающееся количество ярмарок (с начала года их число возросло с 57 до 106), можно сказать, перечёркивает эту работу – поскольку в городе создаются всё новые торговые объекты, внешний вид которых не регламентирован и напоминает торговые объекты из 1990-х годов. При этом ещё одним следствием «реформы Ноженко», вызванным сокращением числа мест в Схеме НТО, является уход предпринимателей в «серую зону» и на земли третьих лиц (в основном, это земельные участки многоквартирных домов), на которых у городской администрации куда меньше рычагов воздействия. И это следствие как минимум ставит под сомнение вторую заявленную цель реформы НТО – увеличение поступлений в городской бюджет. Поскольку предприниматели, чьих объектов нет в Схеме, не отчисляют городу арендные платежи.
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На фоне реформы уличной торговли в Екатеринбурге несанкционированные НТО множатся в центре города
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16 августа 2024