В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после жалоб родителей на поставщика школьного питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после обращения к главе Следственного комитета местной жительницы, заявившей об аллергии у детей после смены поставщика питания в детские сады и школы.
По данным «ЕАН», речь идёт о кожных реакциях. Также сообщается, что рацион якобы стал менее разнообразным и сбалансированным: детям стали чаще подавать макароны и каши, а свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты – реже. Директор филиала-поставщика в Каменске-Уральском сообщил изданию, что они услышали критику и уже приняли меры.
Кроме того, местная администрация запустила горячую линию по вопросам качества школьного питания.
Ситуацию под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, передают в ведомстве.
«Если вы считаете, что вашего ребёнка плохо кормят в учебном заведении, вы можете сообщить об этом в приёмную по обращениям граждан администрации Каменска-Уральского по телефону 8 (3439) 39-68-52»,
– говорится в сообщении.
«Если вы считаете, что вашего ребёнка плохо кормят в учебном заведении, вы можете сообщить об этом в приёмную по обращениям граждан администрации Каменска-Уральского по телефону 8 (3439) 39-68-52»,

– говорится в сообщении.
