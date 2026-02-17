Свердловские власти обещают направить более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В 2026 году на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области планируют направить свыше 100 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства пойдут на работу центра «Мой бизнес», поддержку экспорта, креативных индустрий, сельхозпроизводителей и народных промыслов, сообщает департамент информационной политики области.По данным региональных властей, в области зарегистрировано более 220 тысяч субъектов МСП, где заняты свыше миллиона человек. За год их число выросло, и власти намерены продолжить поддержку предпринимателей – как действующих, так и начинающих.В прошлом году через институты поддержки бизнес получил десятки тысяч услуг: консультации, обучение, участие в программах и финансовые меры помощи. Кроме того, фонд выдал предпринимателям займы и поручительства на общую сумму почти 4 млрд рублей.Сообщается, что в 2026 году в регионе рассчитывают расширить льготные программы, увеличить число участников образовательных проектов и сохранить крупные бизнес-форумы и акселераторы, которые привлекают тысячи предпринимателей со всей страны.Мероприятие для возрастной категории 18+