Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти обещают направить более 100 млн рублей на поддержку предпринимателей
Фото: Вечерние ведомости
В 2026 году на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области планируют направить свыше 100 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства пойдут на работу центра «Мой бизнес», поддержку экспорта, креативных индустрий, сельхозпроизводителей и народных промыслов, сообщает департамент информационной политики области.
По данным региональных властей, в области зарегистрировано более 220 тысяч субъектов МСП, где заняты свыше миллиона человек. За год их число выросло, и власти намерены продолжить поддержку предпринимателей – как действующих, так и начинающих.
В прошлом году через институты поддержки бизнес получил десятки тысяч услуг: консультации, обучение, участие в программах и финансовые меры помощи. Кроме того, фонд выдал предпринимателям займы и поручительства на общую сумму почти 4 млрд рублей.
Сообщается, что в 2026 году в регионе рассчитывают расширить льготные программы, увеличить число участников образовательных проектов и сохранить крупные бизнес-форумы и акселераторы, которые привлекают тысячи предпринимателей со всей страны.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным региональных властей, в области зарегистрировано более 220 тысяч субъектов МСП, где заняты свыше миллиона человек. За год их число выросло, и власти намерены продолжить поддержку предпринимателей – как действующих, так и начинающих.
В прошлом году через институты поддержки бизнес получил десятки тысяч услуг: консультации, обучение, участие в программах и финансовые меры помощи. Кроме того, фонд выдал предпринимателям займы и поручительства на общую сумму почти 4 млрд рублей.
Сообщается, что в 2026 году в регионе рассчитывают расширить льготные программы, увеличить число участников образовательных проектов и сохранить крупные бизнес-форумы и акселераторы, которые привлекают тысячи предпринимателей со всей страны.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Авито и корпорация МСП запустят спецтрек для креативных индустрий в конкурсе «Создай НАШЕ»
13 февраля 2026
13 февраля 2026