В Свердловской области впервые за пять лет упали объёмы ввода жилья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Как сообщают эксперты интернет-издания «Квадратный метр», строительная отрасль Свердловской области впервые с 2020 года столкнулась с отрицательной динамикой. По итогам 2025 года застройщики Среднего Урала показали снижение объёмов ввода жилья, прервав четырёхлетний период планомерного роста.Согласно данным Свердловскстата, частные застройщики и девелоперские компании региона ввели в эксплуатацию 3152,6 тысячи квадратных метров жилья. Этот показатель оказался почти на 6% меньше, чем в 2024 году, когда было сдано 3349,5 тысячи квадратных метров.Однако снижение коснулось не только жилищного строительства. В минувшем году зафиксировано существенное падение в сфере строительства газовых сетей. Протяжённость введённых в действие распределительных газопроводов сократилась с 535,1 километра в 2024 году до 366,3 километра в 2025-м. Таким образом, падение в этом сегменте составило внушительные 31,5 процента.Общая картина в строительной отрасли региона выглядит неоднозначной. Совокупный объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2025 году достиг 614,7 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это соответствует росту на 1,2 процента к уровню предыдущего года. Для сравнения: в 2024 году темпы роста составляли 11 процентов, что делает нынешнюю стагнацию особенно заметной на фоне прежних успехов. Мероприятие для возрастной категории 18+