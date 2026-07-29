Дело обвиняемого в организации покушения на убийство в екатеринбургском паркинге передали в суд

– рассказал Горелых.

«Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осуждён Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на четвёртом этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской»,