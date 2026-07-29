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Дело обвиняемого в организации покушения на убийство в екатеринбургском паркинге передали в суд
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
В суд передали дело Николая Ермака, обвиняемого в организации покушения на убийство бывшей жены, которую утром 12 января облили кислотой в подземном паркинге екатеринбургского ЖК.
Следствие считает, что Ермак попросил свою знакомую Ксению Владимирову найти человека, который будет готов убить его жену. За это он обещал заплатить, и чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, перевёл ей в качестве аванса 5000 рублей. Согласился выполнить «заказ» Эдуард Середюк. Ему Ермак сообщил, где можно найти бывшую жену и передал ключ для доступа на подземный паркинг, а также токсичное химическое вещество, которым Середюк, согласно материалам дела, впоследствии облил потерпевшую.
По данным прокуратуре Свердловской области, женщину от гибели спасло то, что она успела закрыть руками своё лицо. Кислота всё равно попала на кожу лица и обезобразила её, но ей удалось выжить. Причинённый вред был расценён как тяжкий.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что судебная психиатрическая экспертиза Николая Ермака показала, что он осознавал характер совершаемых им действий.
По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, последних фигурантов –Владимирову и Середюка – взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались «залечь на дно». Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.
Свою вину Ермак не признает. Рассматривать уголовное дело будет Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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Следствие считает, что Ермак попросил свою знакомую Ксению Владимирову найти человека, который будет готов убить его жену. За это он обещал заплатить, и чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, перевёл ей в качестве аванса 5000 рублей. Согласился выполнить «заказ» Эдуард Середюк. Ему Ермак сообщил, где можно найти бывшую жену и передал ключ для доступа на подземный паркинг, а также токсичное химическое вещество, которым Середюк, согласно материалам дела, впоследствии облил потерпевшую.
По данным прокуратуре Свердловской области, женщину от гибели спасло то, что она успела закрыть руками своё лицо. Кислота всё равно попала на кожу лица и обезобразила её, но ей удалось выжить. Причинённый вред был расценён как тяжкий.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что судебная психиатрическая экспертиза Николая Ермака показала, что он осознавал характер совершаемых им действий.
По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, последних фигурантов –Владимирову и Середюка – взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались «залечь на дно». Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.
«Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осуждён Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на четвёртом этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской»,
– рассказал Горелых.
Свою вину Ермак не признает. Рассматривать уголовное дело будет Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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