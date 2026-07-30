На Урале в два раза вырос экспорт масличных культур





– сообщили таможенники. «В эту страну отправили около 72 тысяч тонн льна на сумму порядка 3 миллиарда рублей – рост в 1,5 раза к прошлому году – и почти 19 тысяч тонн соевых бобов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В начале 2026 года уральские таможенники оформили экспорт более 100 тысяч тонн семян масличных культур, что в два раза больше, чем было экспортировано в прошлом году. Такие данные приводит Уральское таможенное управление.Как рассказали в ведомстве, основу экспорта составляют семена льна (72%) и соевые бобы (26%), а главным торговым партнером остается Китай.Всего с Урала семена масличных культурах отправляют в 15 стран.Мероприятие для возрастной категории 18+