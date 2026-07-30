Возрастное ограничение 18+
На Урале в два раза вырос экспорт масличных культур
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В начале 2026 года уральские таможенники оформили экспорт более 100 тысяч тонн семян масличных культур, что в два раза больше, чем было экспортировано в прошлом году. Такие данные приводит Уральское таможенное управление.
Как рассказали в ведомстве, основу экспорта составляют семена льна (72%) и соевые бобы (26%), а главным торговым партнером остается Китай.
Всего с Урала семена масличных культурах отправляют в 15 стран.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в ведомстве, основу экспорта составляют семена льна (72%) и соевые бобы (26%), а главным торговым партнером остается Китай.
«В эту страну отправили около 72 тысяч тонн льна на сумму порядка 3 миллиарда рублей – рост в 1,5 раза к прошлому году – и почти 19 тысяч тонн соевых бобов»,
– сообщили таможенники.
Всего с Урала семена масличных культурах отправляют в 15 стран.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Двух уральцев осудили за контрабанду леса
29 июля 2026
29 июля 2026