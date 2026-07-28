Red Wings вместо «Ижавиа» начнет перевозить пассажиров из Екатеринбурга в Ижевск

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Авиакомпания Red Wings со 2 августа начнет выполнять регулярные рейсы из Екатеринбурга в Ижевск. Перевозчик открыл продажу билетов на новое направление и будет доставлять пассажиров, ранее купивших билеты у авиакомпании «Ижавиа».Как сообщили в Red Wings, в августе вылеты из Екатеринбурга и Ижевска запланированы по воскресеньям и пятницам.Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата «Ижавиа» до 28 июля из-за выявленных нарушений в обеспечении безопасности полетов. Проверка выявила случаи допуска к полетам самолета, который не прошел техническое обслуживание в полном объеме. Также были обнаружены нарушения в системе управления безопасностью полетов, ошибки при планировании работы экипажей и превышение допустимого рабочего времени технических специалистов. Авиакомпания пообещала устранить замечания, однако не смогла выполнить требования Росавиации. Из-за этого с 1 августа сертификат эксплуатанта АО «Ижавиа» аннулирован.Мероприятие для возрастной категории 18+