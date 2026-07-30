В Екатеринбурге арестовали охранника после стрельбы в 11-летнего мальчика у гостиницы «Мадрид»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения Александру Курсу, которого обвиняют по ч. 2 ст. 330 УК РФ, «Самоуправство, совершенное с применением оружия». Мужчину заключили под стражу до 29 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.По версии следствия, вечером 28 июля возле здания бывшей гостиницы «Мадрид» обвиняемый, не имеющий статуса частного охранника, четыре раза выстрелил в 11-летнего мальчика. Предположительно, он использовал пневматический пистолет. В результате ребенок получил травмы на спине и ухе.Как писали СМИ, двое детей катались по Уралмашу на велосипедах, остановились у гостиницы «Мадрид» и начали бросать камни вентиляционное отверстие в фундаменте, после чего из окна здания началась стрельба. Мероприятие для возрастной категории 18+