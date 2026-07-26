Более 25 рейсов задержали и четыре отменили в Кольцово

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово задержали более 25 рейсов, еще четыре вылета в Москву отменили, согласно информации онлайн-табло Кольцово.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Екатеринбурге действуют с утра. Ранее в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности.Сегодня Росавиация сообщила о временных ограничениях в 23 аэропортах. Сейчас ограничения действуют, помимо Екатеринбурга, в Тобольске, Челябинске, Кургане, Тюмени, Калуге и Омске. Мероприятие для возрастной категории 18+