Возрастное ограничение 18+

Более 25 рейсов задержали и четыре отменили в Кольцово

16.09 Воскресенье, 2 августа 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В аэропорту Кольцово задержали более 25 рейсов, еще четыре вылета в Москву отменили, согласно информации онлайн-табло Кольцово.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Екатеринбурге действуют с утра. Ранее в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности.

Сегодня Росавиация сообщила о временных ограничениях в 23 аэропортах. Сейчас ограничения действуют, помимо Екатеринбурга, в Тобольске, Челябинске, Кургане, Тюмени, Калуге и Омске.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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15:24 Житель Серова получил 6 лет колонии за убийство во время ссоры из-за гречки
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11:30 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта
18:58 В Свердловской области стартовало голосование за новое «Достояние Среднего Урала»
18:03 В Екатеринбурге арестовали охранника после стрельбы в 11-летнего мальчика у гостиницы «Мадрид»
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12:49 В Свердловской области за сутки вода ушла из двух жилых домов и 80 участков
11:56 30 авиапожарных из Свердловской области отправились тушить лесные пожары на Ямал
11:47 Агрессия, метки и порча мебели могут указывать на стресс у питомца
11:11 В Екатеринбурге досрочно открыли улицу Куйбышева
21:12 Два екатеринбуржца получили реальные сроки за смертельное избиение
20:31 Свердловский медицинский колледж бьёт рекорды популярности у абитуриентов
19:32 Здание на Воеводина в Екатеринбурге областной суд не признал памятником
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