Возрастное ограничение 18+
МЧС снова предупреждает о ливнях, грозах, граде и ветре до 25 м/с
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
2 августа в отдельных районах Свердловской области вновь ожидается ухудшение погоды, сообщает МЧС России по Свердловской области. По прогнозам синоптиков, местами пройдут сильные дожди и ливни, возможны грозы, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с.
Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу во время непогоды, держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и непрочных конструкций. Автомобилистам советуют быть особенно осторожными на дорогах и не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и зданий. В случае происшествий следует звонить по телефонам 101 или 112.
Ранее МЧС уже выпускало предупреждение о сильных ливнях и ветре с порывами до 25 м/с в День города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу во время непогоды, держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и непрочных конструкций. Автомобилистам советуют быть особенно осторожными на дорогах и не оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и зданий. В случае происшествий следует звонить по телефонам 101 или 112.
Ранее МЧС уже выпускало предупреждение о сильных ливнях и ветре с порывами до 25 м/с в День города. Мероприятие для возрастной категории 18+
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