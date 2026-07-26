В Свердловской области за сутки вода ушла из двух жилых домов и 80 участков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За последние сутки вода отступила от двух жилых домов и 80 приусадебных участков, сообщили в МЧС России по Свердловской области.По данным ведомства, от подтопления освободились дома в Невьянском и Камышловском муниципальных округах. Также вода ушла с приусадебных участков в Туринском, Невьянском, Камышловском, Ирбитском, Асбестовском, Пышминском, Полевском и Серовском муниципальных округах.Вместе с тем на территории региона остаются подтопленными 29 жилых домов, из них 20 находятся в Слободо-Туринском муниципальном районе. Кроме того, в воде остаются подтопленными 1226 приусадебных участков.Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, также подтоплены 10 низководных мостов и один участок автомобильной дороги в Гаринском муниципальном округе. Из-за этого ограничено автомобильное сообщение с 22 населенными пунктами, где проживают 1758 человек.Мероприятие для возрастной категории 18+