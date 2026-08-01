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В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни появился первый синий камень
Фото: телеграм-канал СКРЕП ВАН
В микрорайоне Синие Камни в Екатеринбурге появился новый арт-объект. Его создал уличный художник Андрей Скрепа. О работе автор рассказал в своем телеграм-канале.
Название микрорайона связано с несколькими версиями его происхождения. По одной из них, неподалеку находился карьер, где добывали гранит с характерным синим оттенком. По другой, Синие Камни, это название поселка, который существовал здесь до строительства современного жилого района.
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Вы замечали, что в районе Синие Камни в Екатеринбурге нет ни одного синего камня? Теперь есть! Данное недоразумение исправлено Димой, Владом и Андреем,
— написал художник
Название микрорайона связано с несколькими версиями его происхождения. По одной из них, неподалеку находился карьер, где добывали гранит с характерным синим оттенком. По другой, Синие Камни, это название поселка, который существовал здесь до строительства современного жилого района.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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