В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни появился первый синий камень



— написал художник Вы замечали, что в районе Синие Камни в Екатеринбурге нет ни одного синего камня? Теперь есть! Данное недоразумение исправлено Димой, Владом и Андреем,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В микрорайоне Синие Камни в Екатеринбурге появился новый арт-объект. Его создал уличный художник Андрей Скрепа. О работе автор рассказал в своем телеграм-канале.Название микрорайона связано с несколькими версиями его происхождения. По одной из них, неподалеку находился карьер, где добывали гранит с характерным синим оттенком. По другой, Синие Камни, это название поселка, который существовал здесь до строительства современного жилого района.Мероприятие для возрастной категории 18+