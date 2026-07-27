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Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются провести без отключений горячей воды

12.59 Понедельник, 3 августа 2026
Фото: Юлия Кольтенберг
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В Екатеринбурге с 3 по 7 августа в ночное время пройдут гидравлические испытания. Проводить их будет Екатеринбургская теплосетевая компания. Специалисты будут повышать давление в подающем трубопроводе, чтобы проверить магистральные, распределительные и квартальные сети.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, испытания пройдут с 23.00 до 06.00 без отключений горячей воды для горожан.

«На этот период владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними, а хозяевам складов и подвалов – предотвратить подтопление помещений»,

– сказали в мэрии.


Горожане же в случае обнаружения утечек горячей воды могут сообщать об авариях по следующим телефонам:
– 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»);
– 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы АО «ЕТК»).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:15 Бывшие морские контейнеры загорелись в центре Екатеринбурга
16:09 Более 25 рейсов задержали и четыре отменили в Кольцово
15:24 Житель Серова получил 6 лет колонии за убийство во время ссоры из-за гречки
14:45 Татьяна Ким заявила, что на склад Wildberries в Екатеринбурге летели 200 беспилотников
13:11 Появится еще один рейс из Екатеринбурга в Ташкент
12:40 Женщина пострадала при пожаре, двоих мужчин нашли в воде в Свердловской области
11:30 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта
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