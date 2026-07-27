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Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются провести без отключений горячей воды
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге с 3 по 7 августа в ночное время пройдут гидравлические испытания. Проводить их будет Екатеринбургская теплосетевая компания. Специалисты будут повышать давление в подающем трубопроводе, чтобы проверить магистральные, распределительные и квартальные сети.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, испытания пройдут с 23.00 до 06.00 без отключений горячей воды для горожан.
Горожане же в случае обнаружения утечек горячей воды могут сообщать об авариях по следующим телефонам:
– 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»);
– 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы АО «ЕТК»). Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, испытания пройдут с 23.00 до 06.00 без отключений горячей воды для горожан.
«На этот период владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними, а хозяевам складов и подвалов – предотвратить подтопление помещений»,
– сказали в мэрии.
Горожане же в случае обнаружения утечек горячей воды могут сообщать об авариях по следующим телефонам:
– 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»);
– 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы АО «ЕТК»). Мероприятие для возрастной категории 18+
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