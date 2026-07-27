Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются провести без отключений горячей воды





– сказали в мэрии. «На этот период владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними, а хозяевам складов и подвалов – предотвратить подтопление помещений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 3 по 7 августа в ночное время пройдут гидравлические испытания. Проводить их будет Екатеринбургская теплосетевая компания. Специалисты будут повышать давление в подающем трубопроводе, чтобы проверить магистральные, распределительные и квартальные сети.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, испытания пройдут с 23.00 до 06.00 без отключений горячей воды для горожан.Горожане же в случае обнаружения утечек горячей воды могут сообщать об авариях по следующим телефонам:Мероприятие для возрастной категории 18+