Агрессия, метки и порча мебели могут указывать на стресс у питомца

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В мае спрос на услуги зоопсихологов в России вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в «Авито Услугах».Обращение к специалисту может потребоваться, если животное внезапно стало агрессивным, начало прятаться, портить вещи, оставлять метки или отказываться от еды. Однако прежде всего питомца следует показать ветеринарному врачу, подчеркнула зоопсихолог и эксперт сервиса Наталья Табунщикова.Изменение поведения иногда связано не со стрессом, а с инфекциями, травмами, болью или гормональными нарушениями. Зоопсихолог начинает работу после того, как медицинские причины исключены.Специалист изучает условия содержания животного, его режим, питание, состояние здоровья и обстоятельства, при которых возникает нежелательное поведение. Владельца могут попросить заполнить анкету и прислать видеозаписи. После консультации зоопсихолог составляет план коррекции и при необходимости сопровождает хозяина во время его выполнения.По словам Табунщиковой, шипение и стремление спрятаться у кошек нередко возникают из-за перегрузки, появления в доме новых людей или животных, ремонта и громких звуков. Вылизывание шерсти до появления залысин может быть связано как с заболеваниями, так и со стрессом.У собак виляние хвостом и выражение морды, похожее на улыбку, не всегда означают радость. Так животное может демонстрировать страх или дискомфорт. Порча вещей в отсутствие хозяина также часто объясняется не местью, а тревогой или паникой.Поводом для обращения к ветеринару и зоопсихологу могут стать внезапные укусы и нападения, лужи вне лотка у взрослого животного, нарушения сна и аппетита, боязнь прогулок, а также ранее не наблюдавшиеся приступы тревоги.При выборе специалиста рекомендуется учитывать его образование, опыт работы с похожими случаями и отзывы клиентов. Зоопсихолог не должен использовать физические наказания или приспособления, причиняющие животному боль.Насторожить должны обещания полностью решить проблему за одно занятие. В некоторых случаях одной консультации действительно достаточно, однако изменение устойчивых моделей поведения обычно требует времени и последовательной работы владельца. Мероприятие для возрастной категории 18+