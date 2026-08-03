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Жительница Нижнего Тагила получила условный срок за нападение на врача
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице Розе Муминовой, которая 25 октября 2024 года напала на детского врача.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время приёма у педиатра в местной поликлинике, к которому Муминова пришла с ребёнком, произошёл конфликт. Мать стала оскорблять врача, снимать его на телефон и угрожать опубликовать видео в интернете. Педиатр попыталась прекратить съёмку, и тогда женщина схватила со стола телефон медика. Врач попыталась вернуть своё имущество. Согласно материалам дела, во время борьбы Муминова дважды толкнула педиатра, из-за чего врач ударилась о стул и подоконник. Закончилась схватка тем, что женщина стала душить медика. В этот момент в кабинет вбежали другие сотрудник поликлиники и остановили женщину.
Свою вину Роза Муминова не признала.
Суд квалифицировал её деяние по части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и, учтя позицию прокурора, приговорил к 1 году условно с испытательным сроком на 1 год. Также суд взыскал с осуждённой в пользу педиатра 50 тысяч рублей моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время приёма у педиатра в местной поликлинике, к которому Муминова пришла с ребёнком, произошёл конфликт. Мать стала оскорблять врача, снимать его на телефон и угрожать опубликовать видео в интернете. Педиатр попыталась прекратить съёмку, и тогда женщина схватила со стола телефон медика. Врач попыталась вернуть своё имущество. Согласно материалам дела, во время борьбы Муминова дважды толкнула педиатра, из-за чего врач ударилась о стул и подоконник. Закончилась схватка тем, что женщина стала душить медика. В этот момент в кабинет вбежали другие сотрудник поликлиники и остановили женщину.
Свою вину Роза Муминова не признала.
Суд квалифицировал её деяние по части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и, учтя позицию прокурора, приговорил к 1 году условно с испытательным сроком на 1 год. Также суд взыскал с осуждённой в пользу педиатра 50 тысяч рублей моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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