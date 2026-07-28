Возрастное ограничение 18+
Женщина пострадала при пожаре, двоих мужчин нашли в воде в Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области потушили девять пожаров. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Одно из происшествий произошло в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров. Там загорелась внутренняя отделка в будке охранника на площади 5 кв. м. Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализировали. Возгорание удалось ликвидировать за 5 минут. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
За сутки в реке Мостовой в городском округе Верхняя Пышма и в озере Исеть в Среднеуральске спасатели обнаружили и извлекли из воды тела мужчин. По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Одно из происшествий произошло в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров. Там загорелась внутренняя отделка в будке охранника на площади 5 кв. м. Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализировали. Возгорание удалось ликвидировать за 5 минут. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
За сутки в реке Мостовой в городском округе Верхняя Пышма и в озере Исеть в Среднеуральске спасатели обнаружили и извлекли из воды тела мужчин. По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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