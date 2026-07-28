Женщина пострадала при пожаре, двоих мужчин нашли в воде в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области потушили девять пожаров. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Одно из происшествий произошло в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров. Там загорелась внутренняя отделка в будке охранника на площади 5 кв. м. Во время пожара пострадала женщина, ее госпитализировали. Возгорание удалось ликвидировать за 5 минут. На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.За сутки в реке Мостовой в городском округе Верхняя Пышма и в озере Исеть в Среднеуральске спасатели обнаружили и извлекли из воды тела мужчин. По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.Мероприятие для возрастной категории 18+