В Свердловской области дефицитными назвали 24 профессии





– сказала Сидлецкая. «На рабочий персонал приходится 27% всех вакансий в Свердловской области, 20% – на сферу продаж, обслуживание клиентов, 19% – на сферу строительства. Это наиболее емкие с точки зрения потребности в кадрах направления. При этом дефицит рабочих кадров напрямую влияет на уровень зарплатных предложений, который мы видим в вакансиях. Как правило, он заметно превышает средние значения по региону. Так, медианная предлагаемая заработная плата для рабочего персонала в Свердловской области сейчас составляет 100,4 тысячи рублей, для строителей – 114,9 тысячи рублей, однако для специалистов сферы продаж, обслуживания клиентов – 77,7 тысячи рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в список дефицитных вошли 24 профессии. Больше всего специалисты нужны в медицинской и рабочей сферах.Такие данные приводит hh.ru. Так, на одну вакансию врача приходится лишь 0,9 активных резюме (при норме от 4,0), на вакансию фармацевта-провизора – 1,6 резюме, главного врача или заведующего отделением – 2,6, заведующего аптекой – 2,7, а медицинской сестры или медицинского брата – 3,6.Также дефицит фиксируется среди рабочих и технических специальностей: у дворников всего 1,1 резюме на вакансию, у маляров, штукатуров и отделочников (2,1), сварщиков (2,4), слесарей и сантехников (2,5), токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (2,7). В число дефицитных вошли электромонтажники, электромонтёры и техники-электрики (2,8), автослесари и автомеханики (2,8), монтажники (3,0), машинисты (3,2), а также операторы производственных линий, кочегары и операторы котельных (3,8).В сфере общественного питания и услуг нехватку кадров испытывают предприятия, ищущие поваров, пекарей и кондитеров (всего 1,3 резюме на вакансию), а также парикмахеров (2,9).Кроме того, не хватает людей в розничной торговле: на администраторов магазинов и торговых залов, а также продавцов-консультантов и кассиров приходится по 1,9 резюме, мерчандайзеров – 2,8, а директоров магазинов и торговых сетей – 3,1.Также дефицитными названы зоотехники (2,2) и геологи (3,8)Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая связывает дефицит квалифицированных рабочих кадров с особенностями региона.Мероприятие для возрастной категории 18+