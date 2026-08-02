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Бывшие морские контейнеры загорелись в центре Екатеринбурга

16.15 Воскресенье, 2 августа 2026
Фото: подписчик Вечерних ведомостей
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Как пишут читатели Вечерних ведомостей, пожар возник во дворах на Попова — Вайнера, на весь квартал стоит едкий запах дыма, напоминающий горящую проводку.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что загорелись административное здание и контейнеры.

В 13:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Попова 1б. на площади 80 квадратов горит кровля здания контейнерного типа и на площади 60 квадратов горит административное здание расположенное по-соседству. На месте работают 7 единиц техники и 16 человек личного состава.
Информации о пострадавших не поступало,

— сказали Вечерним ведомостях в пресс-службе МЧС

Комплекс, в котором произошёл пожар, состоит из бывших морских контейнеров, поставленных друг на друга в два-три уровня — они появились во дворе здания Попова, 1Б в 2022—2023 годах. Изначально председатель ТСЖ «Попова-1Б» Вадим Смирнов называл проект офисным центром из контейнеров, владельцы утверждали, что контейнеры являются временными сооружениями, поэтому полноценное разрешение на капитальное строительство им не требуется. Однако как офисный центр проект не прижился — к весне 2024 года помещение превратилось в небольшой торгово-гастрономический квартал: там работали кофейня, салон красоты, сервис по ремонту телефонов, магазин пиротехники и автомагазин. Как именно были узаконены постройки, не сообщалось.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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11:30 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта
18:58 В Свердловской области стартовало голосование за новое «Достояние Среднего Урала»
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11:56 30 авиапожарных из Свердловской области отправились тушить лесные пожары на Ямал
11:47 Агрессия, метки и порча мебели могут указывать на стресс у питомца
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21:12 Два екатеринбуржца получили реальные сроки за смертельное избиение
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