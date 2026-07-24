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В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве трёх человек более 32 лет назад
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело об убийстве трёх человек более 32 лет назад.
Фигурантом дела стал ранее неоднократно судимый Олег Туктаров, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Его обвиняют по пункту «з» статьи 102 УК РСФСР.
Согласно материалам дела, в августе 1993 года Туктаров поссорился со своими знакомыми – хозяином жилища и его подругой, с которыми он распивал спиртное в доме на Опалихинской, 57. Во время конфликта Олег Туктаров зарезал обоих.
Ещё одно убийство, которое вменяют фигуранту, произошло в январе 1994 года в одной из квартир на улице Черепанова. Там нашли труп хозяина. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фигурантом дела стал ранее неоднократно судимый Олег Туктаров, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Его обвиняют по пункту «з» статьи 102 УК РСФСР.
Согласно материалам дела, в августе 1993 года Туктаров поссорился со своими знакомыми – хозяином жилища и его подругой, с которыми он распивал спиртное в доме на Опалихинской, 57. Во время конфликта Олег Туктаров зарезал обоих.
Ещё одно убийство, которое вменяют фигуранту, произошло в январе 1994 года в одной из квартир на улице Черепанова. Там нашли труп хозяина. Мероприятие для возрастной категории 18+
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