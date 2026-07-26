Появится еще один рейс из Екатеринбурга в Ташкент

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 17 августа из Екатеринбурга в Ташкент начнут летать самолёты узбекской авиакомпании Centrum Air. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Перелеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы из столицы Узбекистана запланированы на среды и воскресенья.На рейсах будут использовать самолеты Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.Мероприятие для возрастной категории 18+