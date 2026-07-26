Возрастное ограничение 18+
Появится еще один рейс из Екатеринбурга в Ташкент
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 17 августа из Екатеринбурга в Ташкент начнут летать самолёты узбекской авиакомпании Centrum Air. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Перелеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы из столицы Узбекистана запланированы на среды и воскресенья.
На рейсах будут использовать самолеты Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Перелеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы из столицы Узбекистана запланированы на среды и воскресенья.
На рейсах будут использовать самолеты Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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