Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области стартовало голосование за новое «Достояние Среднего Урала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 августа до 1 декабря жители Свердловской области могут принять участие в голосовании за «Достояние Среднего Урала» на «Госуслугах».
В этом году в списке 15 претендентов:
В 2025 году звание «Достояние Среднего Урала» получила Свердловская железная дорога. Мероприятие для возрастной категории 18+
В этом году в списке 15 претендентов:
- Артинская коса;
- Белоярская атомная станция;
- Верхотурский кремль;
- знаки границы «Европа – Азия»;
- Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В.А. Карпова;
- мемориал «Чёрный тюльпан»;
- музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
- Нижнетагильский подносный промысел;
- Обуховский санаторий;
- река Чусовая;
- село Нижнеиргинское, родина первого в России самовара;
- Уральский государственный академический русский народный хор;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова;
- фарфор Сысерти.
В 2025 году звание «Достояние Среднего Урала» получила Свердловская железная дорога. Мероприятие для возрастной категории 18+
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