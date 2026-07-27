30 авиапожарных из Свердловской области отправились тушить лесные пожары на Ямал

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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30 авиапожарных Свердловской области направили в Ямало-Ненецкий автономный округ для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.Кроме того, в регион направили еще 100 специалистов из Иркутской области, которые тушат лесные пожары с земли, а также двух летчиков-наблюдателей федеральной Авиалесоохраны. Сейчас в ЯНАО уже работают 150 авиапожарных из Тюменской, Свердловской и Архангельской областей. В ликвидации возгораний участвуют более 620 человек.По данным Авиалесоохраны, на 1 августа в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 54 лесных пожара общей площадью 17 513 га. Днем ранее сообщалось о 53 очагах общей площадью 12 316 га.В Ямало-Ненецком автономном округе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Его ввели из-за большого количества лесных пожаров, возникших после гроз. Из-за труднодоступности большинства очагов наземную технику практически не используют, поэтому специалисты работают вручную в 30° жару. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения пожаров задействованы 16 самолетов и вертолетов.По данным Авиалесоохраны, с 20 июля по 31 июля в Ямало-Ненецком автономном округе удалось ликвидировать около 69 лесных пожаров. Мероприятие для возрастной категории 18+