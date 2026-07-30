За неделю мошенники обманули подростков и студентов Екатеринбурга на 12 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последнюю неделю жертвами телефонных мошенников стали семь молодых жителей Екатеринбурга в возрасте от 14 до 19 лет. Общий ущерб превысил 12 млн рублей, а суммы, которые потеряли пострадавшие, варьировались от 205 тыс. до 8,7 млн рублей. Об этом сообщило УМВД России по Екатеринбургу.В одном из случаев аферисты убедили 18-летнюю студентку передать курьеру 1,4 млн рублей. Девушка упаковала деньги в пакет и отдала его человеку, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Еще одна потерпевшая перевела мошенникам 1,1 млн рублей родительских накоплений на указанный ими счет.Также одной из жертв стал 19-летний студент техникума. Сначала ему сообщили о необходимости пройти медицинское обследование для поступления в вуз и убедили назвать код подтверждения. Затем молодому человеку позвонил лжесотрудник «Минцифры РФ», который заявил о взломе учетной записи на «Госуслугах». После этого студента подключили к онлайн-конференции в Zoom, где человек, представившийся сотрудником «ФСБ», убедил его передать курьеру 8,6 млн рублей из семейных накоплений.Позже мошенники вовлекли в преступную схему несовершеннолетнюю девушку. Под давлением она забрала пакет с деньгами у студента, добавила к нему 1,6 млн рублей из сбережений своей семьи и передала все другому курьеру. Аналогичным способом еще один студент, приехавший из соседнего города, потерял 205 тыс. рублей.В полиции напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не требуют снимать деньги со счетов, передавать наличные курьерам или переводить средства на «безопасные счета». При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или правоохранительными органами.Мероприятие для возрастной категории 18+