Возрастное ограничение 18+
За неделю мошенники обманули подростков и студентов Екатеринбурга на 12 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За последнюю неделю жертвами телефонных мошенников стали семь молодых жителей Екатеринбурга в возрасте от 14 до 19 лет. Общий ущерб превысил 12 млн рублей, а суммы, которые потеряли пострадавшие, варьировались от 205 тыс. до 8,7 млн рублей. Об этом сообщило УМВД России по Екатеринбургу.
В одном из случаев аферисты убедили 18-летнюю студентку передать курьеру 1,4 млн рублей. Девушка упаковала деньги в пакет и отдала его человеку, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Еще одна потерпевшая перевела мошенникам 1,1 млн рублей родительских накоплений на указанный ими счет.
Также одной из жертв стал 19-летний студент техникума. Сначала ему сообщили о необходимости пройти медицинское обследование для поступления в вуз и убедили назвать код подтверждения. Затем молодому человеку позвонил лжесотрудник «Минцифры РФ», который заявил о взломе учетной записи на «Госуслугах». После этого студента подключили к онлайн-конференции в Zoom, где человек, представившийся сотрудником «ФСБ», убедил его передать курьеру 8,6 млн рублей из семейных накоплений.
Позже мошенники вовлекли в преступную схему несовершеннолетнюю девушку. Под давлением она забрала пакет с деньгами у студента, добавила к нему 1,6 млн рублей из сбережений своей семьи и передала все другому курьеру. Аналогичным способом еще один студент, приехавший из соседнего города, потерял 205 тыс. рублей.
В полиции напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не требуют снимать деньги со счетов, передавать наличные курьерам или переводить средства на «безопасные счета». При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или правоохранительными органами.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В одном из случаев аферисты убедили 18-летнюю студентку передать курьеру 1,4 млн рублей. Девушка упаковала деньги в пакет и отдала его человеку, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Еще одна потерпевшая перевела мошенникам 1,1 млн рублей родительских накоплений на указанный ими счет.
Также одной из жертв стал 19-летний студент техникума. Сначала ему сообщили о необходимости пройти медицинское обследование для поступления в вуз и убедили назвать код подтверждения. Затем молодому человеку позвонил лжесотрудник «Минцифры РФ», который заявил о взломе учетной записи на «Госуслугах». После этого студента подключили к онлайн-конференции в Zoom, где человек, представившийся сотрудником «ФСБ», убедил его передать курьеру 8,6 млн рублей из семейных накоплений.
Позже мошенники вовлекли в преступную схему несовершеннолетнюю девушку. Под давлением она забрала пакет с деньгами у студента, добавила к нему 1,6 млн рублей из сбережений своей семьи и передала все другому курьеру. Аналогичным способом еще один студент, приехавший из соседнего города, потерял 205 тыс. рублей.
В полиции напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не требуют снимать деньги со счетов, передавать наличные курьерам или переводить средства на «безопасные счета». При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или правоохранительными органами.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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