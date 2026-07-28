«Освоилась и готовила лепёшки»: в Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли живой 66-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора ягод и грибов. Историю спасения рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.В конце июля женщина ушла в лес, однако домой в назначенное время не вернулась. Сначала ее искали муж и местные жители, а поздно вечером в полицию поступило сообщение о пропаже. К этому моменту пенсионерка провела в лесу уже более 10 часов. Поисковую операцию осложняли жара, отсутствие у женщины воды, а также проблемы со здоровьем, у нее аритмия и установлен кардиостимулятор.Добровольцы обследовали территорию всю ночь и следующий день. Поискам мешала сложная местность с болотами, ручьями и заросшими дорогами. Кроме того, в лесу обнаружили следы медведя. К поисковой операции подключили дополнительные пешие группы, местных жителей и квадроциклы.Спустя почти двое суток группа на квадроцикле добралась через болото до рыбацкого домика, откуда услышала голос женщины. Как рассказали в «ЛизаАлерт», к этому времени она уже освоилась и готовила лепешки. Пенсионерку эвакуировали и передали медикам. Она рассказала, что два дня пыталась выбраться самостоятельно, но дороги оказались затоплены, поэтому ей приходилось возвращаться в укрытие. После осмотра врачи подтвердили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Мероприятие для возрастной категории 18+