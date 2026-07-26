Дожди с грозами сохранятся в Свердловской области в начале недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области ожидаются дожди, местами грозы и туман. При этом днем воздух прогреется до 26-27°. Такой прогноз опубликовал Уралгидрометцентр.в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 21-26°. В Екатеринбурге прогнозируют дождь, ночью около 16°, днем до 22°.сохранится похожая погода. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами, утром возможен туман. Температура ночью останется в пределах 13-18°, днем повысится до 22-27°. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 25°.осадки в большинстве районов прекратятся. Ожидается переменная облачность, преимущественно без дождей. Температура ночью составит 11-16°, днем 21-26°. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется, ночью будет около 15°, днем до 24°.Синоптики также отметили, что июнь и июль 2026 года стали одними из самых дождливым за всю историю наблюдений в Свердловской области. В июне в среднем по региону выпало 200 мм осадков. Это максимальный показатель за последние 67 лет. В июле средняя сумма осадков достигла 154,6 мм, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум, 142,9 мм, был зафиксирован в 1994 году. Только за первые сутки августа в Екатеринбурге выпал 31 мм осадков, это 41% месячной нормы.Но рекорды ставят не только дожди, но и жара. 26 июля был обновлен рекорд 2011 года для этого дня, температура достигла +33,8°. А 27 июля в Екатеринбурге зафиксировали +35,0°, что на 0,5° выше рекорда 1952 года.Мероприятие для возрастной категории 18+