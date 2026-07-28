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Житель Серова получил 6 лет колонии за убийство во время ссоры из-за гречки
Фото: Серовский районный суд
Серовский районный суд вынес приговор местному жителю по делу об убийстве, которое произошло во время ссоры из-за гречневой каши.
Как сообщает пресс-служба суда, 24 декабря 2025 года мужчина вернулся с работы домой, где жил вместе со знакомым. В квартире хозяин вместе с друзьями распивал алкоголь. Мужчина присоединился к ним, а позже пошел на кухню приготовить гречневую кашу.
Когда он готовил еду, на кухню зашел один из гостей. Мужчина начал возмущаться из-за гречневой каши, заявив, что ему надоело это блюдо. После этого между ними произошла ссора. Во время конфликта гость уронил кастрюлю с плиты и попытался схватить мужчину за шею.
После этого житель Серова взял нож и нанес им удар оппоненту. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В суде обвиняемый пояснил, что ранее потерпевший неоднократно применял к нему физическую силу и был сильнее него. По его словам, нож он взял для самообороны и не намеревался убивать.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.
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Как сообщает пресс-служба суда, 24 декабря 2025 года мужчина вернулся с работы домой, где жил вместе со знакомым. В квартире хозяин вместе с друзьями распивал алкоголь. Мужчина присоединился к ним, а позже пошел на кухню приготовить гречневую кашу.
Когда он готовил еду, на кухню зашел один из гостей. Мужчина начал возмущаться из-за гречневой каши, заявив, что ему надоело это блюдо. После этого между ними произошла ссора. Во время конфликта гость уронил кастрюлю с плиты и попытался схватить мужчину за шею.
После этого житель Серова взял нож и нанес им удар оппоненту. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В суде обвиняемый пояснил, что ранее потерпевший неоднократно применял к нему физическую силу и был сильнее него. По его словам, нож он взял для самообороны и не намеревался убивать.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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