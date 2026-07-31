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Три легковых машины и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Екатеринбург – Алапаевск»
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 2 августа, на 41-м километре трассы «Екатеринбург – Алапаевск» столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, ехавший из уральской столицы в Туринск.
В салоне автобуса в момент столкновения находилось 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир легковых транспортных средств»,
– рассказали в областном ГИБДД.
В салоне автобуса в момент столкновения находилось 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Мероприятие для возрастной категории 18+
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