Три легковых машины и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Екатеринбург – Алапаевск»





рассказали в областном ГИБДД. «В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир легковых транспортных средств»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 2 августа, на 41-м километре трассы «Екатеринбург – Алапаевск» столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, ехавший из уральской столицы в Туринск.В салоне автобуса в момент столкновения находилось 20 пассажиров. Среди них пострадавших нет.Обстоятельства ДТП выясняются. Мероприятие для возрастной категории 18+