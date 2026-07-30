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Татьяна Ким заявила, что на склад Wildberries в Екатеринбурге летели 200 беспилотников
Скриншот из видео: Татьяна Ким
Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что на склад компании в Екатеринбурге летело более 200 беспилотников. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Основательница Wildberries также заявила, что инфраструктура компании становится целью атак, потому что это «народный маркетплейс», которым пользуются каждый житель России и жители других стран. «Удары по нам, это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно», отметила Ким.
Также Ким ответила «диванным экспертам», что склады маркетплейса оборудованы средствами защиты от атак БПЛА. Она отметила, что с первых дней атак усиливает «линию обороны», которая позволяет отражать большинство попыток нападения.
25 июля власти Свердловской области сообщили об отражении атаки беспилотника рядом с логистическим центром Wildberries в Екатеринбурге. Обломки аппарата упали на парковку, после чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.
Отметим, что официально свердловские власти не называли количество беспилотников, атаковавших регион — губернатор Денис Паслер в день атаки сообщал лишь об успешном отражении атаки БПЛА и пожаре на парковке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Террористы каждый день усиливают огневую мощь. Например, только на склад в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более 200 БПЛА самолетного типа,
— сообщила Татьяна Ким
Основательница Wildberries также заявила, что инфраструктура компании становится целью атак, потому что это «народный маркетплейс», которым пользуются каждый житель России и жители других стран. «Удары по нам, это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно», отметила Ким.
Также Ким ответила «диванным экспертам», что склады маркетплейса оборудованы средствами защиты от атак БПЛА. Она отметила, что с первых дней атак усиливает «линию обороны», которая позволяет отражать большинство попыток нападения.
25 июля власти Свердловской области сообщили об отражении атаки беспилотника рядом с логистическим центром Wildberries в Екатеринбурге. Обломки аппарата упали на парковку, после чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.
Отметим, что официально свердловские власти не называли количество беспилотников, атаковавших регион — губернатор Денис Паслер в день атаки сообщал лишь об успешном отражении атаки БПЛА и пожаре на парковке. Мероприятие для возрастной категории 18+
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