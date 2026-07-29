Жительницу Серовского района осудили за погром в магазине





рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Как установил суд, женщина, находясь в состоянии творческого поиска смысла жизни в изрядном подпитии, заглянула в местный продуктовый магазин за порцией горячительного. Однако, вернувшись домой, неожиданно вспомнила, что продавец посмотрела на неё "как-то не так". Обида, помноженная на пары спирта, требовала немедленного выхода. Схватив топор, женщина отправилась восстанавливать справедливость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Серовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая 1 февраля 2026 года разнесла продуктовый магазин в одном из посёлков Серовского района. Поводом устроить погром в магазине стала обида на продавщицу.Возмездие, согласно материалам дела, обрушилось на витрины и холодильники. Сотрудники, испугавшись за свою жизнь, спрятались на складе. Мстительница тем временем нанесла ущерб на сумму более 259 тысяч рублей. Остановить погром смогли только прибывшие на место сотрудники полиции.В суде женщина признала вину и раскаялась, пояснив, что не хотела никому вредить.В итоге суд признал её виновной по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), и приговорил к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также с женщины взыскали ущерб на сумму 159 439 рублей, поскольку до суда осуждённая добровольно возместила 100 000 рублей. Кроме того, женщине ещё придётся выплатить 50 000 в качестве моральной компенсации.Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+