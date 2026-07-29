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Жительницу Серовского района осудили за погром в магазине
Фото: Серовский районный суд
Серовский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая 1 февраля 2026 года разнесла продуктовый магазин в одном из посёлков Серовского района. Поводом устроить погром в магазине стала обида на продавщицу.
Возмездие, согласно материалам дела, обрушилось на витрины и холодильники. Сотрудники, испугавшись за свою жизнь, спрятались на складе. Мстительница тем временем нанесла ущерб на сумму более 259 тысяч рублей. Остановить погром смогли только прибывшие на место сотрудники полиции.
В суде женщина признала вину и раскаялась, пояснив, что не хотела никому вредить.
В итоге суд признал её виновной по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), и приговорил к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также с женщины взыскали ущерб на сумму 159 439 рублей, поскольку до суда осуждённая добровольно возместила 100 000 рублей. Кроме того, женщине ещё придётся выплатить 50 000 в качестве моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Как установил суд, женщина, находясь в состоянии творческого поиска смысла жизни в изрядном подпитии, заглянула в местный продуктовый магазин за порцией горячительного. Однако, вернувшись домой, неожиданно вспомнила, что продавец посмотрела на неё "как-то не так". Обида, помноженная на пары спирта, требовала немедленного выхода. Схватив топор, женщина отправилась восстанавливать справедливость»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Возмездие, согласно материалам дела, обрушилось на витрины и холодильники. Сотрудники, испугавшись за свою жизнь, спрятались на складе. Мстительница тем временем нанесла ущерб на сумму более 259 тысяч рублей. Остановить погром смогли только прибывшие на место сотрудники полиции.
В суде женщина признала вину и раскаялась, пояснив, что не хотела никому вредить.
В итоге суд признал её виновной по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), и приговорил к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также с женщины взыскали ущерб на сумму 159 439 рублей, поскольку до суда осуждённая добровольно возместила 100 000 рублей. Кроме того, женщине ещё придётся выплатить 50 000 в качестве моральной компенсации.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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