В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. В отдельных районах могут временно ограничить работу мобильной связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.Жителям напомнили, что нельзя подбирать или перемещать обломки беспилотников, а также публиковать фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.В последний раз режим беспилотной опасности в Свердловской области вводили в пятницу.Мероприятие для возрастной категории 18+