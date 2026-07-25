Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. В отдельных районах могут временно ограничить работу мобильной связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Жителям напомнили, что нельзя подбирать или перемещать обломки беспилотников, а также публиковать фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
В последний раз режим беспилотной опасности в Свердловской области вводили в пятницу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Жителям напомнили, что нельзя подбирать или перемещать обломки беспилотников, а также публиковать фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
В последний раз режим беспилотной опасности в Свердловской области вводили в пятницу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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