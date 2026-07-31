Возрастное ограничение 18+
В Богдановиче подтопленный диализный центр продолжил работу в штатном режиме
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области
Диализный центр «Diaverum» в Богдановиче продолжает оказывать медицинскую помощь после затопления подвального помещения, сообщили в региональном минздраве.
Как сообщили в ведомстве, первый и второй этажи центра работают без ограничений. Процедуру гемодиализа получили 16 пациентов, все коммуникации на рабочих этажах функционируют в обычном режиме. Затопленный подвал в целях безопасности обесточили.
Для устранения последствий затопления три машины «Водоканала» откачивают воду. После проведенных работ уровень воды снизился на 5 см.
Ранее спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о затоплении подвала диализного центра. По ее словам, причиной стали грунтовые воды, которые продолжают поступать, поэтому откачка пока дает только временный результат. Она сообщила, что «власти озадачены необходимостью разместить гемодиализных пациентов в другие центры».
Диализный центр, где пациенты с заболеваниями почек проходят процедуру очищения крови, в Богдановиче обслуживает 54 человека из Богдановича, Сухого Лога, Пышмы, Ирбита и Камышлова. Как сообщает Минздрав, при необходимости пациентов смогут принять в диализных центрах Каменска-Уральского, Асбеста и Екатеринбурга. Однако приостанавливать работу учреждения не стали, прием пациентов продолжается в обычном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+
Хочу подчеркнуть: оказание медицинской помощи пациентам, включая процедуры гемодиализа, шло в штатном режиме и ни на минуту не прерывалось,
— прокомментировала министр здравоохранения
Свердловской области Татьяна Савинова
Свердловской области Татьяна Савинова
Как сообщили в ведомстве, первый и второй этажи центра работают без ограничений. Процедуру гемодиализа получили 16 пациентов, все коммуникации на рабочих этажах функционируют в обычном режиме. Затопленный подвал в целях безопасности обесточили.
Для устранения последствий затопления три машины «Водоканала» откачивают воду. После проведенных работ уровень воды снизился на 5 см.
Ранее спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о затоплении подвала диализного центра. По ее словам, причиной стали грунтовые воды, которые продолжают поступать, поэтому откачка пока дает только временный результат. Она сообщила, что «власти озадачены необходимостью разместить гемодиализных пациентов в другие центры».
Диализный центр, где пациенты с заболеваниями почек проходят процедуру очищения крови, в Богдановиче обслуживает 54 человека из Богдановича, Сухого Лога, Пышмы, Ирбита и Камышлова. Как сообщает Минздрав, при необходимости пациентов смогут принять в диализных центрах Каменска-Уральского, Асбеста и Екатеринбурга. Однако приостанавливать работу учреждения не стали, прием пациентов продолжается в обычном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+
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