Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
Обвиняемым в покушении на убийство жительницы Екатеринбурга, которую утром 12 января облили кислотой в подземном паркинге на территории её дома, избрали меру пресечения.
Напомним, обвинение в организации нападения и покушении на убийство обвинили трёх человек. Среди них бывший сожитель потерпевшей, исполнитель и его пособник.
Сожителя потерпевшей Николая Ермака обвиняют в покушении на организацию убийства по сговору (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). В покушении на убийство по найму (ч.3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) обвиняют Эдуарда Середюка, а в пособничестве в покушении на заказное убийство (ч.5 ст.33 ч.3 ст30 п. «з» ч,2 ст.105 УК РФ) – Ксению Владимирову. По версии следствия, именно она нашла исполнителя и передала ему информацию о том, когда потерпевшая уходит из дома и когда возвращается. Также следователи предполагают, что Владимирова передать ему ключи Середюку, чтобы тот смог попасть в паркинг на территории дома потерпевшей.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поместил всех фигурантов дела в СИЗО до 11 марта 2026 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
