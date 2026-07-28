В полиции и СК прокомментировали расследование смерти уральского учёного после нападения

– заявил Горелых.

«Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый "детектор лжи", более известный для граждан как современное техническое устройство "полиграф". Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. На данном его этапе пока однозначные выводы делать преждевременно»,