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В полиции и СК прокомментировали расследование смерти уральского учёного после нападения

09.33 Среда, 29 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В полиции и СК прокомментировали ситуацию со смертью директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, скончавшегося после нападения.

Напомним, о нападении на учёного рассказал в своих соцсетях депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер. По его словам, Зезина избили родители детей, которые, как утверждается, повредили посевы, когда катались на квадроциклах. Позже учёный скончался в больнице.

Как сообщил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, личности всех участников конфликта установлены.

«Не исключено, что оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый "детектор лжи", более известный для граждан как современное техническое устройство "полиграф". Это, возможно, понадобится по той причине, что обе стороны написали соответствующие заявления. На данном его этапе пока однозначные выводы делать преждевременно»,

– заявил Горелых.


Старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга рассказал, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:33 В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
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11:39 В Екатеринбурге на неделю запретят движение транспорта с опасными грузами из-за фестиваля молодежи
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