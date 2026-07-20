Возрастное ограничение 18+
Двое подростков на электросамокате налетели на BMW в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 23.10, в Екатеринбурге у дома №3/1 на улице Пехотинцев двое подростков ехали на прокатном электросамокате по проезжей части и налетели на попутный BMW.
По данным областной УГИБДД, это произошло, когда подростки решили перестроиться на другую полосу.
Установлено, что электросамокатов управлял 15-летний подросток, а его пассажиром был 14-летний друг. Старшего мальчика в результате ДТП госпитализировали в реанимационное отделение. Его младший друг тоже пострадал – ему уже оказана необходимая медицинская помощь.
На автомобилистку составили два протокола по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ из-за отсутствия страхового полиса ОСАГО и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ из-за отсутствия знака «Начинающий водитель – она начала водить в октябре 2025 года.
По факту ДТП назначено расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным областной УГИБДД, это произошло, когда подростки решили перестроиться на другую полосу.
«При перестроении они не убедились в безопасности маневра и допустили столкновение с автомобилем BMW под управлением 25-летней женщины, двигавшейся по средней полосе в попутном направлении»,
– рассказали в пресс-группе.
Установлено, что электросамокатов управлял 15-летний подросток, а его пассажиром был 14-летний друг. Старшего мальчика в результате ДТП госпитализировали в реанимационное отделение. Его младший друг тоже пострадал – ему уже оказана необходимая медицинская помощь.
На автомобилистку составили два протокола по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ из-за отсутствия страхового полиса ОСАГО и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ из-за отсутствия знака «Начинающий водитель – она начала водить в октябре 2025 года.
По факту ДТП назначено расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
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