Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге водитель на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В понедельник, 20 июля, в Екатеринбурге на нерегулируемом пешеходном переходе 22-летний водитель «Лады» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде.
Авария произошла днём, около 15.00, в районе дома № 3 на улице Начдива Васильева. По данным городской ГИБДД, ребёнок пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Известно, что ребёнок был на прогулке без взрослых.
Авария произошла днём, около 15.00, в районе дома № 3 на улице Начдива Васильева. По данным городской ГИБДД, ребёнок пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Известно, что ребёнок был на прогулке без взрослых.
«Госавтоинспекция обращает внимание родителей на их ответственность за жизнь и здоровье детей, напоминает, что любое пренебрежение правилами на дорогах может привести к печальным последствиям»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в ГИБДД.
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