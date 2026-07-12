В Екатеринбурге водитель на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде





– сказали в ГИБДД. «Госавтоинспекция обращает внимание родителей на их ответственность за жизнь и здоровье детей, напоминает, что любое пренебрежение правилами на дорогах может привести к печальным последствиям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В понедельник, 20 июля, в Екатеринбурге на нерегулируемом пешеходном переходе 22-летний водитель «Лады» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде.Авария произошла днём, около 15.00, в районе дома № 3 на улице Начдива Васильева. По данным городской ГИБДД, ребёнок пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был доставлен в больницу.Известно, что ребёнок был на прогулке без взрослых.Мероприятие для возрастной категории 18+