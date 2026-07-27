Возрастное ограничение 18+
На трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» восстановили движение после паводка
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
На участке трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» с 107-го по 110-й километр, где было невозможно проехать из-за паводка, открыли движение.
В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что это произошло вследствие того, что Ирбитский район начал освобождаться от воды. Департамент также опубликовал фотографию, на которой видно, что вода ушла с проезжей части, но ещё остаётся за обочиной.
В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что это произошло вследствие того, что Ирбитский район начал освобождаться от воды. Департамент также опубликовал фотографию, на которой видно, что вода ушла с проезжей части, но ещё остаётся за обочиной.
«Дорожники ведут восстановительные работы, в частности, отсыпают поврежденные участки обочины. Подрядная организация продолжает работы по ликвидации последствий подтопления без полного ограничения движения транспорта»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в ДИПе.
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