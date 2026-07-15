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После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Артинском районе после гибели трёх человек при пожаре в селе Курки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности – по части 3 статьи 109 УК РФ.
Как сообщил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшими оказались 69-летний мужчина, его 65-летняя жена и их 37-летний сын.
Известно, что накануне трагедии с ними был ещё один родственник. Он не пострадал.
По версии следствия, семьей из четырёх человек они отмечали день рождения. После праздника трое ушли отдыхать в дом, а четвёртый остался спать в бане – утром он обнаружил на веранде огонь. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог: пламя перекинулось на дом. Об этом рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Позже на место прибыли специалисты МЧС и потушили пожар, но, к сожалению, трое родственников погибли. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшими оказались 69-летний мужчина, его 65-летняя жена и их 37-летний сын.
«Пожилые супруги являлись пенсионерами, их сын официально трудоустроен не был. Все они характеризовались удовлетворительно»,
– сказал Горелых.
Известно, что накануне трагедии с ними был ещё один родственник. Он не пострадал.
По версии следствия, семьей из четырёх человек они отмечали день рождения. После праздника трое ушли отдыхать в дом, а четвёртый остался спать в бане – утром он обнаружил на веранде огонь. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог: пламя перекинулось на дом. Об этом рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Позже на место прибыли специалисты МЧС и потушили пожар, но, к сожалению, трое родственников погибли. Мероприятие для возрастной категории 18+
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