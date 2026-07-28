Возрастное ограничение 18+
Взрослый и ребёнок утонули за сутки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ГУ МЧС по Свердловской области зарегистрировало два происшествия на водоёмах региона. Ведомство сообщает о двух телах, извлечённых из воды.
Первая трагедия произошла на акватории Нижне-Качканарского водохранилища Качканарского муниципального округа. Там из воды достали тело женщины. Второй несчастный случай зарегистрировали на водоёме у парка-отеля «Евразия» в Екатеринбурге, где из воды извлекли тело несовершеннолетнего.
Первая трагедия произошла на акватории Нижне-Качканарского водохранилища Качканарского муниципального округа. Там из воды достали тело женщины. Второй несчастный случай зарегистрировали на водоёме у парка-отеля «Евразия» в Екатеринбурге, где из воды извлекли тело несовершеннолетнего.
«По фактам обоих происшествий проводятся оперативно-следственные мероприятия»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в МЧС.
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