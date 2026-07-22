В ВООПИиК обеспокоились снятием лепнины с памятников архитектуры Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральская столица продолжает терять исторический облик, превращаясь то ли в плохую копию московских окраин, то ли в пародию на Дубаи. Старые здания, по которым Екатеринбург безошибочно узнавался за пять секунд, сносятся, на их месте вырастают абы как натыканные небоскрёбы сомнительного качества и несомненно невысокой архитектурной ценности.У Свердловского отделения ВООПИК новая причина для тревоги — на нескольких знаковых зданиях города прямо сейчас пропадают уникальные элементы. Десятилетиями украшавшую их лепнину снимают, объясняя это необходимостью отремонтировать строение.В качестве примера градозащитники приводят «Аптеку» на улице Пушкина. Там уже пострадала лепнина и даже маскароны в виде женских головок — настоящая изюминка фасада — исчезли. Штукатурка осыпалась, а кое‑где повреждена и сама кирпичная кладка. Не лучше ситуация и со знаменитым домом Метенкова на улице Карла Либкнехта — там сняли наличники и элементы руста с первого этажа.Но страдают не только городские памятники местного значения. Под удар попали и объекты федерального уровня, например, усадьбы Ошуркова и Давыдовых на Чапаева. Там разрушены штукатурка, лепнина и даже портики колонн — то, что составляло их архитектурный характер. Самое тревожное — никаких документов и историко-культурных экспертиз, которые оправдывали бы такие перемены, нет. Похоже, работы ведутся без оглядки на законы и без понимания ценности этих зданий.Представители Всероссийского общества охраны памятников уже направили официальные жалобы в надзорные органы. Они требуют немедленно остановить работы, производимые на зданиях, включенных в списки ОКН, и настаивают на том, чтобы были установлены чиновники, которые дали добро на варварский «ремонт». Мероприятие для возрастной категории 18+