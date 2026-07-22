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В ВООПИиК обеспокоились снятием лепнины с памятников архитектуры Екатеринбурга
Фото: ВООПИИК / voopiik66.ru
Уральская столица продолжает терять исторический облик, превращаясь то ли в плохую копию московских окраин, то ли в пародию на Дубаи. Старые здания, по которым Екатеринбург безошибочно узнавался за пять секунд, сносятся, на их месте вырастают абы как натыканные небоскрёбы сомнительного качества и несомненно невысокой архитектурной ценности.
У Свердловского отделения ВООПИК новая причина для тревоги — на нескольких знаковых зданиях города прямо сейчас пропадают уникальные элементы. Десятилетиями украшавшую их лепнину снимают, объясняя это необходимостью отремонтировать строение.
В качестве примера градозащитники приводят «Аптеку» на улице Пушкина. Там уже пострадала лепнина и даже маскароны в виде женских головок — настоящая изюминка фасада — исчезли. Штукатурка осыпалась, а кое‑где повреждена и сама кирпичная кладка. Не лучше ситуация и со знаменитым домом Метенкова на улице Карла Либкнехта — там сняли наличники и элементы руста с первого этажа.
Но страдают не только городские памятники местного значения. Под удар попали и объекты федерального уровня, например, усадьбы Ошуркова и Давыдовых на Чапаева. Там разрушены штукатурка, лепнина и даже портики колонн — то, что составляло их архитектурный характер. Самое тревожное — никаких документов и историко-культурных экспертиз, которые оправдывали бы такие перемены, нет. Похоже, работы ведутся без оглядки на законы и без понимания ценности этих зданий.
Представители Всероссийского общества охраны памятников уже направили официальные жалобы в надзорные органы. Они требуют немедленно остановить работы, производимые на зданиях, включенных в списки ОКН, и настаивают на том, чтобы были установлены чиновники, которые дали добро на варварский «ремонт». Мероприятие для возрастной категории 18+
У Свердловского отделения ВООПИК новая причина для тревоги — на нескольких знаковых зданиях города прямо сейчас пропадают уникальные элементы. Десятилетиями украшавшую их лепнину снимают, объясняя это необходимостью отремонтировать строение.
В качестве примера градозащитники приводят «Аптеку» на улице Пушкина. Там уже пострадала лепнина и даже маскароны в виде женских головок — настоящая изюминка фасада — исчезли. Штукатурка осыпалась, а кое‑где повреждена и сама кирпичная кладка. Не лучше ситуация и со знаменитым домом Метенкова на улице Карла Либкнехта — там сняли наличники и элементы руста с первого этажа.
Но страдают не только городские памятники местного значения. Под удар попали и объекты федерального уровня, например, усадьбы Ошуркова и Давыдовых на Чапаева. Там разрушены штукатурка, лепнина и даже портики колонн — то, что составляло их архитектурный характер. Самое тревожное — никаких документов и историко-культурных экспертиз, которые оправдывали бы такие перемены, нет. Похоже, работы ведутся без оглядки на законы и без понимания ценности этих зданий.
Представители Всероссийского общества охраны памятников уже направили официальные жалобы в надзорные органы. Они требуют немедленно остановить работы, производимые на зданиях, включенных в списки ОКН, и настаивают на том, чтобы были установлены чиновники, которые дали добро на варварский «ремонт». Мероприятие для возрастной категории 18+
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