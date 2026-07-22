В субботу в «Доме Поклевских-Козелл» раздастся «глинянный» свист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 2 августа, музейно-выставочный центр «Дом Поклевских Козелл» откроет для всех желающих дверь в мир уральского народного промысла. Здесь впервые покажут новую программу под названием «Уральская глиняная игрушка».Организаторы готовят не просто лекцию, а настоящее погружение в традицию. Посетители в этот день узнают, что в давние времена глиняные свистульки предназначались не только для детской забавы и что у каждой из них был свой особый голос. Как обычный комок глины превращается в птичку или зверька с характерным свистом — расскажет и покажет мастер-керамист Полина Щипанова. Она объяснит, как рождаются таволожские игрушки и какие удивительные истории связаны с этим старинным ремеслом. Слушателям раскроются секреты работы с глиной.А после теории посетителей «Дома Поклевских-Козелл» ждёт творческая часть: каждый сможет собственными руками слепить глиняную свистульку. Все материалы, включая таволожскую глину, предоставит музей. А готовую игрушку можно будет забрать с собой в качестве сувенира.Старт «Уральской глиняной игрушки» в два часа дня. Записываться лучше заранее по телефону (343) 376 47 62 — количество мест ограничено. Мероприятие для возрастной категории 18+